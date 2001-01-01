Оборудование из Китая
Позвоните мне
+7 916 596-14-51
WHATSAPP
TELEGRAM
Оборудование из Китая
Telegram WhatsApp Mail Phone

Оборудование
из Китая

Бесплатная консультация
Окупим комиссию возвратом НДС.
Возьмем за работу 1% от стоимости.
Найдем, купим, привезем, растаможим и настроим.

Каталог

По вашему тех заданию найдем любое оборудование
Оборудование для обработки металла
Оборудование для обработки дерева
Оборудование для обработки камня и стекла
Оборудование для обработки пластика и производства изделий из пластика
Горнорудное оборудование
Оборудование для печати
Экструдеры и линии экструзии
Производство строительных материалов
Крановое оборудование
Для нетканых материалов
Оборудование для бумаги и картона
Обогатительное оборудование
Линии для производства одноразовой посуды
Химическое оборудование
Фармацевтическое оборудование
Пищевое оборудование
Энергетическое оборудование
Оборудование для производства кабеля

Как мы работаем

Подбираем оборудование
Если у вас есть полные требования к оборудование, то отлично. Если нет, то мы разбираемся какой продукт вы хотите получить, какое оборудование для этого необходимо и какие у него должны быть параметры.
1
Находим и проверяем производителей
Находим производителей, проверяем юридические документы. Инспектор делает выезды для оценки производства и качества оборудования.
2
Считаем себестоимость
Делаем полную калькуляцию стоимости оборудование у вас на заводе: цена в Китае + доставка + таможенные пошлины и НДС.
3
Тестируем в Китае перед отгрузкой
Наш инспектор проводит испытания вашего готового оборудования в Китае до отгрузки. Вы получаете подробный фото и видео отчет о том, как ваше оборудование работает и платите только после этого.
4
Доставляем и таможим
Грузим оборудование в контейнер или на платформу, доказываем 0% пошлину на ввоз, где это возможно. Все таможенные риски на нас. Доставляем по России до вашего завода.
5
Запуск оборудования у вас на заводе
Настраиваем и запускаем оборудование у вас на площадке. После успешного запуска вы платите остаток за оборудование.
6

Почему просто не заказать станок на алибабе?

Заказывать оборудование с нами выгоднее по нескольким причинам.
Находим лучшие заводы
Для поиска производителей оборудования мы используем 15 ресурсов. Помимо этого по многим станкам уже есть проверенные производители. Мы закупаем только напрямую у заводов, без посредников.
Получаем минимальные цены
У нас свое юр лицо в Шанхае. Мы получаем цены внутреннего рынка в юанях от производителя. Они всегда ниже, чем цены на экспорт.
Проверяем каждого производителя
Перед размещением заказа на производство оборудования у вас будет полная информация об условиях производства и возможностях производителя. Не закупаем у фабрик "гаражного типа".
Берем на себя риски ВЭД
Если вы не хотите связываться с валютным контролем, доставкой и таможней, то все это мы можем взять на себя. А вы оплачиваете в рублях на наше российское юр лицо.

Гарантии для наших клиентов

Гарантии для наших клиентов
Гарантия от 1 года
Гарантии для наших клиентов
Ремонтные запчасти в комплекте
Гарантии для наших клиентов
Поддержка на полный срок службы

Наши кейсы

ПЭТ черепица
Ламинат
ПЭТ волокно
Листогиб
Термообработка
Экструдер ПЭТ черепицы
Поставили линию производства ПЭТ черепицы по запросу клиенту. Смогли организовать в России пусконаладочные работы даже во время закрытых границ.
Линия производства ламината
Работали над проектом с нуля. Разобрались какое оборудование нужно для производства, сделали калькуляцию себестоимости для клиента, закупили, доставили и растаможили с нулевой пошлиной.
Линия производства ПЭТ волокна
Клиент планировал покупать линию переработки вторичного сырья – пластиковых бутылок для производства ПЭТ волокна. Перед началом производства оборудования мы обычно посещаем аналогичные производства в Китае для того, чтобы быть уверенными в качестве и надежности оборудования.
Листогиб
Клиент из Москвы заказал четыре гидравлических листогиба для дальнейшей продажи. Наш инженер приехал и провел тестирование оборудования, был на связи с заказчиком во время приемки. Все прошло хорошо.
Линия термической обработки
Клиент заказывал линию термической обработки крепежа. Это фото с выезда нашего инспектора на проверку как эта линия работает у одного из китайских клиентов завода. Такие поездки помогают понять качество и стабильность работы оборудования.
Со 100% иностранным капиталом. Есть экспортная лицензия.

Своя компания в Шанхае с 2014 года

С НДС для поставок товара и без НДС для логистических услуг. Выручка за 2021 год более 600 млн. руб.

Компания в России

Узнайте сколько стоит оборудование
Сделаем проект и расчет, чтобы вы знали какое оборудование вам нужно и сколько оно будет стоить.
Узнайте сколько стоит оборудование
Соглашаюсь с условиями передачи данных
Наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей
Заполните форму обратной связи

Ответы на часто задаваемые вопросы

Какие гарантии вы даете на оборудование?
Гарантия на все оборудование от 1 года. Техническое сопровождение и запчасти по себестоимости на весь срок службы.
Зачем мне платить вам 1% от стоимости, если я сам могу заказать оборудование?
За счет возврата китайского НДС и доказательства нулевой ввозной пошлины цена для вас получается в среднем дешевле на 6-10%. При этом мы проверяем производителей и оборудование на каждом этапе, а также берем на себя риски, связанные с таможенным оформлением.
Я уже нашел поставщиков оборудования. Можете их проверить?
Мы можем проверить производителей оборудования в Китае, которых вы нашли. Также можем вам найти еще производителей аналогичного оборудования для того, чтобы вы могли сравнить цены, качество и условия работы.
Я уже заказал оборудование. Сможете его отправить?
Да, мы можем осуществить доставку и растаможку оборудования из Китая в любой регион России и стран СНГ.
Как можно оплачивать?
Возможен безналичный расчет в рублях (с ндс и без ндс, на счет нашей российской компании), в долларах или юанях (на счет в Китае). Для небольших закупок запчастей возможен расчет наличными.
Я не знаю какое оборудование мне нужно, но знаю какое изделие я хочу производить. Можете помочь?
Да, мы готовы проработать даже сложный проект. Разберемся в технологии производства, посетим заводы в Китае, которые производят аналогичную продукцию, сделаем расчеты себестоимости выпускаемой продукции. У вас будет готовый бизнес план со всеми расчетами на руках.
Можно ли купить оборудование в лизинг?
Да, мы можем помочь вам получить одобрение в Балтийском Лизинге и еще нескольких крупных лизинговых компаниях.

Проработаем проект под ваши задачи

Поймем на каком оборудование производится ваш продукт
1
Сделаем расчет стоимости оборудования
2
Сделаем расчет себестоимости выпускаемой продукции
3
Ваш проект проработает
вся наша команда
Михаил Глухих
Руководитель
компании
С 2011 в Шанхае занимаюсь поставками оборудования. Наступил на все грабли. Помогу вам их обойти.
Александр Воропай
Руководитель направления
"оборудование"
Организация и контроль процесса поиска заводов-производителей и перевозок оборудования. Оформление таможенных и разрешительных документов, организация выездных инспекторских проверок поставщиков.
Дмитрий Потапов
Работа с клиентами по комплектации оборудования
Ваш персональный консультант, тот кто поможет не только подобрать именно то оборудование, которое Вам требуется, но и в дальнейшем поможет Вам чувствовать поддержку от поставщика.
Пётр Кузьменко
Менеджер по закупкам оборудования
Долгое время жил в Китае, благодаря чему легко находит общий язык с поставщиками из поднебесной. Найдёт необходимое вам оборудование исходя из ваших требований и пожеланий
Евгения Нахатова
Менеджер по закупкам оборудования
Поиск и подбор подходящего оборудования, переговоры с поставщиками, размещение и контроль заказов, организация отправки оборудования из Китая
Ваш проект проработает
вся наша команда

Поможем получить одобрение на лизинг

Оборудование из Китая

Как мы ищем производителей, закупаем, проверяем, доставляем и растамаживаем.

Зачем покупать оборудование в Китае?

Производственное оборудование из Китая востребовано на российском рынке. Многие наши предприниматели предпочитают закупать недорогое и при этом качественное оборудование в Китае, так как оно мало в чем уступает европейским аналогам, а стоит на порядок меньше. Конечно, основным аргументом, говорящим в пользу такого выбора, является доступная цена.

Почему это возможно? Ответ прост: в Китае существует огромная конкуренция. Каждый производитель даже самого маленького винтика, подшипника, датчика конкурирует с десятками и сотнями таких же предприятий. Поэтому он не может поставить цену, во много раз превышающую себестоимость. Благодаря этому удерживается оптимальное соотношение цены и качества для самых разных товаров. Такой подход, конечно же, привлекает клиентов со всего мира, в том числе — из России.

Какое оборудование выгодно купить в Китае?

В настоящее время китайский рынок предлагает огромный выбор производственного оборудования. Чаще всего к нам поступают запросы на:

  • оборудование для переработки пластмассы,
  • оборудования для переработки бумаги,
  • оборудования для обработки металла,
  • горнодобывающее оборудование,
  • оборудование для обработки древесины,
  • оборудования для мебельного производства,
  • химическое оборудование,
  • пищевое оборудование,
  • ЧПУ-станки и т. д.

И это только самые популярные запросы, однако, ассортимент товаров на этом не заканчивается. Из Китая везут как небольшие станки, так и целые производственные линии, выпускающие сложнейшие продукты.

Как найти производителя оборудования в Китае?

Если вы собираетесь купить в Китае оборудование, то вам нужно найти прямых производителей оборудования. Конечно, вы можете обратиться к нам и мы это сделаем за вас. Но если вы сами любите покопаться в материалах, на сайтах, изучая информацию, то вот несколько способов поиска заводов-производителей оборудования в Китае:.

1. Посещение тематической выставки
Там вы сможете пообщаться сразу со многими производителями оборудования, сравнить цены, условия поставки и технологические возможности.
Помимо этого, на подобных выставках легко найти и сопутствующее оборудование, а также расходные материалы (формы, инструменты).

2. Поиск в Интернете
Если вы пропустили выставку или у вас нет возможности на нее приехать, то всегда есть возможность воспользоваться Интернетом для поиска производителей интересующего вас оборудования и договориться с ними о встрече. Кстати говоря, вам не придется колесить из одного уголка страны в другой, так как в Китае чаще всего фабрики по производству одного вида оборудования расположены в одном городе или регионе. К примеру, термопластавтоматы делают в Нинбо, машины для выдува бутылок или производства пленки — в Тайчжоу и Веньчжоу, ЧПУ-станки — в провинции Шаньдун, линии автоматической сборки изделий — в Шеньчжене, оборудование для производства ламината — в Чанчжоу и Уси, листогибы и вальцовочное оборудование — в Наньтуне, Нанкине и т. д.

На крупных интернет-площадках (alibaba.com , made-in-china.com и других) представлено большое количество как производителей, так и трейдеров. У нас есть услуга аудита поставщика. При онлайн аудите, который мы предлагаем бесплатно, мы можем проверить производитель это или посредник.

Получить калькуляцию себестоимости китайского оборудования

Как купить станки в Китае?

Итак, вы нашли нужного вам поставщика. Что дальше? В первую очередь позаботьтесь о том, чтобы вас хорошо поняли — привлеките переводчика китайского языка. Это позволит максимально эффективно провести переговоры.

Иначе вы рискуете по итогу получить совсем не то, на что рассчитывали. И хотя у крупных китайских заводов есть штат англоязычных менеджеров по продажам, в большинстве своем они часто совсем не сильны в технической части.

Из-за этого какие-либо из ваших технических требований могут быть попросту не поняты или же истолкованы не совсем верно. И только грамотный переводчик сможет донести все важные нюансы, касающиеся заказываемого оборудования, до китайской стороны в полном объеме.

И также получить обратную связь, подтверждающую, что все действительно будет так, как вам нужно.

Контракт на поставку оборудования.

Грамотно составленный контракт на покупку оборудования — это уже половина успеха. В случае, если возникнут какие-либо несоответствия, всегда можно призвать поставщика к надлежащему исполнения прописанных в контракте обязательств. И не стоит слушать тех, кто говорит, что контракт в Китае «не работает». На самом деле это не так. «Не работает» только контракт, составленный по шаблону, где были изменены лишь реквизиты покупателя и продавца.

Если же вы уделите должное внимание данному моменту и грамотно пропишите все важные для вас пункты, то проблем в дальнейшем не возникнет. Китайские производители стараются не нарушать законных требований и, конечно, боятся потерять покупателей, что неудивительно, учитывая высокую конкуренцию на рынке.

Итак, какие же пункты контракта требуют особенно тщательной проработки? В первую очередь это — условия оплаты. Не стоит проявлять излишнюю жесткость, наоборот — стимулируйте производителя внесением 5-10% от общей стоимости оборудования уже после проведения пусковых испытаний на заводе перед отправкой. Китайцы ценят подобное отношение и стараются сделать по максимуму, если видят отдачу.

Второй момент, на который надо обратить внимание — это критерии приемки оборудования. Следует конкретно обозначить, каким требованиям должно соответствовать оборудование, чтобы быть принятым. Такая тщательность избавит обе стороны от ненужных споров и недопониманий впоследствии.

И третий пункт касается проведения пусконаладочных работ уже на территории покупателя. Здесь также должна быть ясность, поэтому заранее выделите основные технические критерии, позволяющие определить успешность запуска оборудования.

Импорт оборудования из Китая.

Как доставить и растаможить китайское оборудование? Каков размер действующих пошлин? Эти и другие вопросы в немалой степени волнуют тех предпринимателей из России, кто решается сотрудничать с китайскими поставщиками.

Так как оборудование чаще всего имеет высокие массогабаритные характеристики, то для его перевозки порой требуется не один, а сразу несколько контейнеров. Поэтому чаще всего из Китая в Россию оборудование везут морем сначала до Владивостока, Новороссийска или Санкт-Петербурга, а далее — жд- или автотранспортом уже непосредственно до нужной производственной площадки.

Не все знают, но в РФ действует правило, согласно которому можно беспошлинно ввозить оборудование, не имеющее производящихся здесь аналогов. Звучит неплохо, но на практике это не так уж легко осуществить, хотя и такие прецеденты у меня были. Если ваше оборудование не попадает под эту категорию, то вам придется заплатить НДС и таможенные пошлины. А это будет довольно немаленькая сумма. Но есть еще один способ уменьшить затраты — теперь уже используя китайское законодательство.

Как сэкономить на закупке оборудования в Китае?

Наверняка мало кто слышал о том, что в Китае есть возможности вернуть НДС при экспорте товаров. Как это работает? Очень просто: закупая товар в юанях от лица компании, зарегистрированной внутри данной страны, вы можете вернуть НДС при экспорте его за границу, в том числе — в Россию. А это означает, что оборудование обойдется вам существенно дешевле!

Если у вас остались вопросы касательно закупки производственного оборудования в Китае, или же вам нужна моя помощь в проверке поставщика или возврата НДС — смело пишите или звоните! Я всегда на связи и готов ответить на все ваши вопросы!