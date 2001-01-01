Грамотно составленный контракт на покупку оборудования — это уже половина успеха. В случае, если возникнут какие-либо несоответствия, всегда можно призвать поставщика к надлежащему исполнения прописанных в контракте обязательств. И не стоит слушать тех, кто говорит, что контракт в Китае «не работает». На самом деле это не так. «Не работает» только контракт, составленный по шаблону, где были изменены лишь реквизиты покупателя и продавца.



Если же вы уделите должное внимание данному моменту и грамотно пропишите все важные для вас пункты, то проблем в дальнейшем не возникнет. Китайские производители стараются не нарушать законных требований и, конечно, боятся потерять покупателей, что неудивительно, учитывая высокую конкуренцию на рынке.



Итак, какие же пункты контракта требуют особенно тщательной проработки? В первую очередь это — условия оплаты. Не стоит проявлять излишнюю жесткость, наоборот — стимулируйте производителя внесением 5-10% от общей стоимости оборудования уже после проведения пусковых испытаний на заводе перед отправкой. Китайцы ценят подобное отношение и стараются сделать по максимуму, если видят отдачу.



Второй момент, на который надо обратить внимание — это критерии приемки оборудования. Следует конкретно обозначить, каким требованиям должно соответствовать оборудование, чтобы быть принятым. Такая тщательность избавит обе стороны от ненужных споров и недопониманий впоследствии.



И третий пункт касается проведения пусконаладочных работ уже на территории покупателя. Здесь также должна быть ясность, поэтому заранее выделите основные технические критерии, позволяющие определить успешность запуска оборудования.