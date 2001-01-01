Если вы собираетесь купить в Китае оборудование, то вам нужно найти прямых производителей оборудования. Конечно, вы можете обратиться к нам и мы это сделаем за вас. Но если вы сами любите покопаться в материалах, на сайтах, изучая информацию, то вот несколько способов поиска заводов-производителей оборудования в Китае:.1. Посещение тематической выставки
Там вы сможете пообщаться сразу со многими производителями оборудования, сравнить цены, условия поставки и технологические возможности.
Помимо этого, на подобных выставках легко найти и сопутствующее оборудование, а также расходные материалы (формы, инструменты).2. Поиск в Интернете
Если вы пропустили выставку или у вас нет возможности на нее приехать, то всегда есть возможность воспользоваться Интернетом для поиска производителей интересующего вас оборудования и договориться с ними о встрече. Кстати говоря, вам не придется колесить из одного уголка страны в другой, так как в Китае чаще всего фабрики по производству одного вида оборудования расположены в одном городе или регионе. К примеру, термопластавтоматы делают в Нинбо, машины для выдува бутылок или производства пленки — в Тайчжоу и Веньчжоу, ЧПУ-станки — в провинции Шаньдун, линии автоматической сборки изделий — в Шеньчжене, оборудование для производства ламината — в Чанчжоу и Уси, листогибы и вальцовочное оборудование — в Наньтуне, Нанкине и т. д.
На крупных интернет-площадках (alibaba.com , made-in-china.com и других) представлено большое количество как производителей, так и трейдеров. У нас есть услуга аудита поставщика. При онлайн аудите
, который мы предлагаем бесплатно, мы можем проверить производитель это или посредник.